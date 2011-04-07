Кабмін визначив, які кошти витрачати на комп’ютеризацію шкіл

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 30 березня затвердив Порядок використання у 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті на інформатизацію та комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Порядок визначає механізм використання бюджетних коштів у 2011 році за вказаною програмою, головним розпорядником яких є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Бюджетні кошти спрямовуються на розроблення і впровадження комп’ютерних навальних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів і закупівлю навчальних комп’ютерних комплексів.

Орієнтовна середня вартість розроблення та впровадження комп’ютерної навчальної програми становить близько 294 тис. грн., комп’ютерного комплексу (комплектація 1+7) – 75 тис. грн.