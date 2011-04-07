Керівництво ПТУ впіймали на привласненні учнівських стипендій

У Кіровоградській області прокуратура Устинівського району порушила кримінальну справу відносно службових осіб ПТУ, яких викрито у привласненні учнівських стипендій.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Встановлено, що керівники закладу протягом тривалого часу привласнили майже 100 тис. грн. студентських коштів. Справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Інше порушення Закону «Про освіту» викрито прокуратурою Кіровограда. Внаслідок зловживань службових осіб Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу спецфонд закладу недоотримав кошти на суму понад 180 тис. грн. Порушено кримінальну справу.