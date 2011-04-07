Янукович обіцяє комп’ютеризацію шкіл і електронні підручники

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від уряду зваженої програми реформування освіти, яка спиратиметься на широку соціальну підтримку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді.

«Уже не перший рік Україну лихоманить від різних експериментів та новацій у цій сфері», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив розуміння хвилювання студентства, батьків, вчителів щодо нестабільності освітньої галузі.

«Але ж давайте також говорити відверто про реальний стан справ. Сотні вищих навчальних закладів, де формальний підхід до отримання диплома переважає над якістю», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він піддав критиці переважання спеціальностей гуманітарного напрямку над технічними, що, за його словами, вже призводить до дефіциту таких важливих професій як інженер, технолог, конструктор тощо.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що ще гостріша ситуація у середніх школах та дошкільних закладах. «Нині сотні і тисячі українських шкіл та дитячих садків ледь зводять кінці з кінцями. Професії вчителя та вихователя залишаються непрестижними. Послідовне підвищення доходів вчителів, вихователів та реалізація програми «Соціальне житло» мають уже найближчим часом повернути довіру і надію цих прекрасних людей до держави», - наголосив він.

Президент переконаний, що в питанні реформи освіти усі мають бути союзниками. «Це – загальнонаціональна справа. Розглядаю реформу освіти як одне із ключових завдань 2011 і наступних років», - підкреслив глава держави.

За його словами, подолання корупції у цій сфері, раціональне використання бюджетних ресурсів держави та місцевої влади, підготовка кадрів, впровадження сучасних технологій, формування доступних навчальних електронних бібліотек – ключові напрямки реформи.

Також він підкреслив, що реформа освіти і виховання має пройти широку громадську експертизу.

«Зі свого боку я зроблю все, щоб ці реформи супроводжувались максимально швидким впровадженням сучасних технологій: комп’ютеризація шкіл, електронні підручники, бази даних національної та світової літератури», - запевнив він.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, саме через реформу освіти “ми зможемо впритул підійти і до радикальних змін у сфері науки, яка також потребує не лише підтримки, але й глибокого реформування”.

«Велика надія – на університети, науково-дослідні установи та наукові центри, які навчаються поєднувати фундаментальну науку з практикою, інноваційними та технологічними рішеннями», - сказав Президент.

На його думку, прискорене комерційне впровадження наукових розробок – це ключ до розвитку інноваційної економіки.

«Тому реформа науки, на мою думку, має бути тісно поєднана з завданням розвитку національної інноваційної інфраструктури», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.