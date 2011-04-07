Школу №27 у Торезі таки закриють

Школа №27 у Торезі Донецької області закрита для оптимізації міської системи освіти, заявляє начальник міськвідділу освіти Лілія КРИКУНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, так вона пояснила на зустрічі з журналістами основну причину закриття цього навчального закладу, пов`язану з браком фінансування галузі освіти в місті.

«Є формульный підхід до формування бюджету. Нам контрольний показник Міністерство фінансів доводить на підставі контингенту учнів. І ось нам цього року для функціонування системи освіти мінімально необхідно 52 млн. грн., а нам за розрахунковою формулою виділили 45 млн. грн. Десь 7,2 млн. грн. нам просто не вистачає навіть на захищені статті бюджету – це заробітна плата, це енергоносії, це харчування», - сказала Л.КРИКУНЕНКО і додала: «Звісно, виникає запитання: як вижити, як прожити цей рік? Тому приймається, я вважаю, дуже мудре, грамотне, обгрунтоване і зважене рішення – рішення про оптимізацію мережі закладів освіти».

За словами Л.КРИКУНЕНКО, з 18 шкіл міста було прийнято рішення закрити школу №27, адже в цьому навчальному закладі низька наповнюваність і при закритті інших шкіл знадобляться автобуси для підвезення дітей, а коштів на них у міському бюджеті теж немає.

«Чому саме школа №27? Я скажу, що ця школа має найнижчий відсоток наповнюваності – якщо в нашому місті в середньому навчальні заклади заповнені на 60,2%, то ця школа заповнена на 31%. В середньому в класах міста – 22 учні, в цій школі – 18 учнів. Утримання одного учня в цій школі обходиться в 7,3 тис. грн., а в середньому по місту – в 5,3 тис. грн. на рік. Тобто, ця школа сама по собі витратна», - пояснила начальник відділу освіти.

Вона зазначила: «Особливості нашого міста такі, що в ньому 11 шахтних селищ. На кожному шахтному селищі по одній школі, і ці школи мають більше 100 учнів кожна. Для того, щоб закрити одну з цих шкіл, нам потрібно заздалегідь купити автобуси, а це мінімум 3-4 автобуси на школу, а це більше 1 млн. грн. Але для того, щоб купити ці автобуси, просто немає грошей у бюджеті».

Л.КРИКУНЕНКО повідомила, що російськомовна школа №27 розташована в центрі міста, а «поряд, через 500 метрів, знаходиться україномовна школа №11, а в ній на сьогодні є 280 вільних місць». Тому, на її думку, учні школи №27 не постраждають при переході в сусідню школу, тим паче, що «при переході їм буде збережена мова навчання і виховання».

З приводу працевлаштування викладачів школи №27 Л.КРИКУНЕНКО сказала, що «основна маса вчителів буде працевлаштована».

«Я вважаю, що правильне рішення ухвалене для того, щоб підвищити якість, поліпшити навчально-матеріальну базу закладів освіти. Очевидно, що ця робота з оптимізації мережі триватиме й надалі», - підкреслила керівник міськвідділу освіти, додавши, що в місті «спостерігається тенденція до зменшення чисельності учнів».

На запитання УНІАН, чи оптимізувало також свою роботу міське управління освіти, Л.КРИКУНЕНКО відповіла позитивно.

За її словами, «у нас в апараті управління працює 4 людей. У нас є централізована бухгалтерія – норматив працівників централізованої бухгалтерії, він розраховується залежно від кількості шкіл. У бухгалтерії десь 27 чоловік працює, в апараті управління - 4 і в методичному центрі 6 чоловік».

Як зазначила Л.КРИКУНЕНКО, «ми в бухгалтерії скоротили двох працівників, вірніше, у нас вакантні посади були, ми їх не заповнюємо. І в методичному центрі з 1 липня також іде одна людина, тому ми теж тут скорочуємося. Тобто, ми скорочуємо і свої витрати на працівників апарату управління, ми скоротили троє людей».

Як повідомляв УНІАН, у Торезі викладачі і батьки учнів школи №27 протестують проти закриття цього навчального закладу.

Офіційна причина закриття, за словами чиновників, це низька наповнюваність школи, проте вчителі підкреслюють, що це не відповідає дійсності. У школі №27 - 9 класів, 170 дітей. Також при навчальному закладі працює вечірня школа, де навчається 60 чоловік. Третій поверх школи міська рада здає в оренду відділенню Харківського політехнічного інституту, де навчається 220 студентів, тобто, всього в будівлі школи навчається 450 чоловік, проектна потужність - 539 учнів, тому будівля школи заповнена на 83,5%.

За словами батьків учнів і викладачів, 28 січня Торезька міська рада на підставі роботи тимчасової комісії прийняла рішення про закриття школи, при цьому до складу комісії не входили ні члени батьківських комітетів, ні вчителі, ні представники профспілок.

Педагоги і батьки вважають, що в будівлі школа зацікавлені деякі депутати обласного рівня.

30 березня в інтерв`ю УНІАН мер Тореза Віктор АНТОНОВ пояснив, що на утримання всіх 18 шкіл у місті не вистачає 7,5 млн. грн. У попередні роки брак коштів на заклади освіти в Торезі покривали за рахунок засобів, одержаних від перевиконання бюджету, а цього року, за словами мера, ці гроші треба буде направити на утримання міського апарату управління.

У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів проходитиме згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою по оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».