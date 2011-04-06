Університет Шевченка стане кадровою основою бізнесу

Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка підписав договір про співпрацю з однією з найбільших кадрових агенцій – рекрутинговою компанією "New Age Recruiting Agency", що займається підбором високопрофесійних кадрів для найбільших бізнес-структур України, в тому числі – й для міжнародних корпорацій та компаній з іноземним капіталом, повідомляє Український Бізнес Ресурс.

Керівництво компанії "New Age Recruiting Agency" переконане, що співпраця з Фінансово-правовим коледжем університету Шевченка є важливою, адже наразі, згідно зі статистичними даними, 50% випускників вишів працюють не за отриманою спеціальністю, а 20% - перший рік після закінчення вишу безробітні.

Як свідчать результати щорічного рейтингу "Quality Education", проведеного та оприлюдненого в квітні 2011 року компанією "Socio Media Group" спільно з коаліцією аналітичних центрів "Експертна освітня мережа", кращим коледжем було визначено Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дослідження охопило вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації за рейтинговою системою PST/P.

Консалтингова компанія "New Age Recriuting Agency" на ринку праці майже десять років. Сьогодні вона є одним із лідерів серед рекрутингових компаній в Україні і за кордоном та займається підбором кадрів для провідних фінансових та юридичних структур.