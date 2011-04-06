Пряма дія: КНУ ім. Шевченка приховує нові розцінки на гуртожитки

Керівництво Київського національного університету ім. Шевченка, всупереч обіцянкам, не оприлюднює калькуляцію нових розцінок на гуртожитки. Після студентської акції протесту 29 березня адміністрація вишу пообіцяла протягом тижня опублікувати всі розрахунки вартості проживання в гуртожитках. Однак ця інформація досі не з`явилась на сайті університету. Про це йдеться в заяві Незалежної студентської профспілки “Пряма дія”, текст якої має у розпорядженні УНІАН

“Ми бачимо, що адміністрація КНУ все ще не готова до відкритості і публічності. Як і раніше, розцінки обговорюються за зачиненими дверима, без діалогу з невдоволеними студентами. Критика на адресу керівництва вишу досі залишається табу”, - заявляють в незалежній студентській профспілці, яка виступила організатором студентського протесту.

Зробити публічними обрахунки вартості гуртожитків – такою була основна вимога акції проти подорожчання гуртожитків, на яку вийшло близько сотні мешканців студмістечка. В організації наголошують, 29 березня, в присутності журналістів проректор Володимир Шевченко пообіцяв до кінця тижня викласти всі цифри на офіційному сайті.

“На даний момент на університетському сайті з`явилась лише інформація про зустріч ректора із головою лояльного до адміністрації профкому та головою студпарламенту. У повідомленні йдеться про те, що їм були передані калькуляція і попередня вартість проживання в гуртожитках. Однак в публічному просторі обрахунки досі не з`явилися”, – зазначають у “Прямій дії”. – Коли студенти вчасно не здають сесію, їх відраховують. Коли у обіцяні терміни не вкладається академічна бюрократія, це чомусь вважається нормальним”.

Як повідомляв УНІАН, акцію протесту щодо подорожчання гуртожитків в КНУ ім. Шевченка назвали провокацією.