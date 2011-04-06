ЛНУ перевірять європейські експерти

Представники 4 європейських країн, експерти в сфері вищої освіти, перевірять Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Як пише Луганский портал, зовнішнє незалежне оцінювання вузів - програма Європейської асоціації університетів, спрямована на успішну реалізацію принципів Болонського процесу. ЄАУ - неурядова організація, створена за рішенням Єврокомісії з питань культури та освіти, колегіально Міністерствами країн, що входять в Болонський процес. ЛНУ-дійсний член ЄАУ з 2005 року.

У 2006 році єдиний в Україні Луганський національний університет вперше пройшов незалежне оцінювання європейської експертної комісії. У цьому році з ініціативи вузу проводиться повторне оцінювання. За словами президента вузу Віталія КУРИЛО, процедура незалежного оцінювання допомагає визначити рівень вузу в контексті європейського освітнього простору, підвищити якість освіти, правильно визначити вектори подальшої роботи та розвитку вузу.

Свою роботу експертна група розпочала сьогодні, 6 квітня. Попередньо вони познайомилися з самозвітів ЛНУ, який включав аналіз роботи вузу за різними напрямками, зокрема, аналіз впроваджених змін, рекомендованих ЄАУ в 2006 році.

Робота продовжиться наступні два дні.

Мета експертизи - оцінити рівень якості освіти і ступінь завершеності європейських реформ у вузі, дати нові рекомендації щодо підвищення якості освіти. Оцінка експертів формується на підставі аналізу звіту вузу про свою роботу і за підсумками проведених співбесід. В останній день свого перебування в університеті європейська делегація представить свій усний звіт за результатами триденної роботи.