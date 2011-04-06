Далівський університет готуватиме магістрів «Швейні вироби»

З 2011-2012 навчального року в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля студенти зможуть отримати освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Швейні вироби».

Як пише Луганский портал, на сьогоднішній день підготовку таких магістрів у Східно-Південному регіоні не готує жоден вищий навчальний заклад, а потреби бізнес-середовища в галузі легкої промисловості і навчальних закладів I-III рівня акредитації безперервно зростають.

Відкриття нового рівня підготовки фахівців у СНУ ім. Даля дозволить об`єктивно сприяти забезпеченню зростаючих потреб регіонально-господарського комплексу у спеціалістах відповідної кваліфікації, інтеграції регіону у державні процеси, сприяти економічному зростанню країни в цілому, а також забезпечить потребу навчальних закладів у викладачах освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Магістранти можуть працювати в будь-якій галузі легкої промисловості і будуть забезпечувати поєднання основних функцій науково-технічного процесу в єдиний бізнес-процес. У Далівський університет звертаються керівники багатьох підприємств із замовленнями на підготовку фахівців такого рівня.

«В умовах ринкової економіки майстер повинен не тільки мати грунтовні базові знання з обраної професії, а й уміти самостійно оновлювати їх, виконувати творчий пошук, приймати нестандартні рішення”, - розповіла завідувачка кафедрою «Легкої і харчової промисловості » сну ім В. Даля доцент Інна ДЕЙНЕКА. Вона додала, що з підвищенням вимог до якості підготовки сучасних професіоналів виникає потреба в підвищенні загального інженерного рівня спеціаліста легкої промисловості.

Ряд підприємств легкої промисловості різних форм власності Східно-Південного регіону потребує фахівців-дослідників, керівників підприємств, керівників науково - технічних відділів. Крім того, в регіоні є навчальні заклади I-III рівня акредитації, які випускають фахівців легкої промисловості і потребують у викладачах освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

У свою чергу кафедра «Легкої і харчової промисловості» має всю необхідну науково-технічну базу для підготовки висококваліфікованих магістрів «швейних виробів». Найбільш талановиті та здібні студенти матимуть можливість підвищити рівень своєї професійно-практичної підготовки в Студентському Будинку Моделей (СДМ), в який входять проектно-конструкторська група і школа моделей.