Велошкола у Дрогобичі отримала вищу категорію

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії на Львівщині поповнилася. Своїм наказом Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту присвоїло колективу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з велоспорту «Медик» м. Дрогобич (ФСТ «Україна») вищу категорію.

Про це інформує ЗІК з посиланням на заступника начальника управління з питань фізичної культури та спорту ЛОДА Оксану ВАЦЕБУ.

Такий статус ДЮСШ Львівщини надано терміном на чотири роки.

Таким чином, всього на Львівщині з 98 ДЮСШ вищу категорію мають 16 спортивних шкіл.