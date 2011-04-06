Велошкола у Дрогобичі отримала вищу категорію
12:19, 06 квітня 2011Освіта
6 0
Поки тимчасово
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії на Львівщині поповнилася. Своїм наказом Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту присвоїло колективу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з велоспорту «Медик» м. Дрогобич (ФСТ «Україна») вищу категорію.
Про це інформує ЗІК з посиланням на заступника начальника управління з питань фізичної культури та спорту ЛОДА Оксану ВАЦЕБУ.
Такий статус ДЮСШ Львівщини надано терміном на чотири роки.
Таким чином, всього на Львівщині з 98 ДЮСШ вищу категорію мають 16 спортивних шкіл.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter