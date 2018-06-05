Як українські зірки прищеплювали дітям любов до книги

«Подаруй дітям книгу» – під таким лозунгом у столиці пройшла акція, присвячена Міжнародному дню дитячої книги. Спеціально для малечі з Київської санаторної школи-інтернат №21 запросили відомих гостей, які б своїм прикладом та авторитетом могли переконати молоде покоління в необхідності читання та поваги до книги. Серед “пропагандистів” літератури опинилися екс-фабрикант Коля Серьга, телеведучий Ігор Посипайко, фіналістки реаліті-шоу «Х–фактор» Марія Рак та Ірина Борисюк та інші.

– У вашому віці дуже важливо читати, особливо казки. Бо саме під час читання казок у вас народжуються мрії і віра у краще. А це вам зараз і потрібно, – звернулася до малечі Марія Рак.

Ірина Борисюк розповіла про те, як вона намагається викликати інтерес до книги у своєї доньки:

– У мене є донька, Рената, яку я завжди я змушую читати. Вона намагається це відкласти на потім, але мої переконання про те, що це корисно і дуже цікаво, дають позитивний результат. Ви повинні себе привчити виділяти по 10-15 хвилин на те, щоб відкрити книгу і почерпнути для себе щось нове. І пам’ятайте: комп’ютер ніколи не замінить книгу.

Зірки телебачення також розповіли про свої читацькі вподобання. Улюбленою книгою Колі Серьги є збірка дитячих віршів Даниїла Хармса, також співак захоплюється творчістю Зодченка та Чехова. Пані Борисюк обожнює повість “У неділю рано зілля копала” Ольги Кобилянської. Марія Рак любить перечитувати Річарда Баха.

А от сучасні діти, як виявилося, віддають перевагу фантастиці.

– Зараз дуже тяжкий час, щоб змусити дитину до читання. Комп’ютери, новітні технології, ігри, телевізори відвертають увагу дітей від книг, – бідкається вихователька санаторної школи-інтернат Мирослава Валеріївна. – Ми маємо велику бібліотеку, але сучасної літератури, яка зараз становить інтерес для дитини, у нас обмаль. Вона потрібна, адже може стати містком переходу дитини на класику, викликавши елементарний інтерес до книги.

Але серед дітлахів є й такі, які цікавляться класикою та наукою.

– Я зараз читаю історію України за 9 клас, незважаючи на те, що перебуваю у 7, – гордо розповідає Віталій. – Хочу стати археологом.

А деякі не можуть заснути без порції недитячого Акуніна перед сном.

Одним з етапів проведення акції була гра, під час якої юні читачі писали на спеціальному аркуші свою мрію. Діти як діти: мріють отримати літаки і машини, знайти кохання і друзів.

Не обійшлося і без малювання: гігантський ватман і незліченна кількість кольорової гуаші змусили дітей продемонструвати свої художні вміння.

Хоча малеча і уважно слухала про важливість читання, отримати автограф від зірок по закінченню акції виявилося для них справою куди важливішою. Це майже перетворилося у змагання – хто візьме більше автографів.

Катерина Полтавець

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