В УКУ розповідатимуть про особливості медійного ринку України

В УКУ навчатимуть новинної журналістики та розкажуть про особливості співпраці зі ЗМІ. 13 квітня в Українському католицькому університеті відбудеться одноденний семінар «Особливості медійного ринку України. Як привернути увагу медіа».

Як повідомили УНІАГ у прес-службі УКУ, під час семінару учасники прослухають дві лекції та матимуть два практичні заняття.

Курс читатиме керівник журналістських проектів УКУ, журналіст з 20-літнім стажем роботи Володимир Павлів.

«Ми розглянемо особливості українського медіа-простору, – зазначає пан Павлів. – Також практично поглянемо на проблему написання ефективного прес-релізу, як знайти «родзинку», підібрати ілюстративний матеріал, нетрадиційний формат тощо».

Програма курсу передбачає такі лекції: «Український медіа-простір, тобто «олігархічний плюралізм» (характеристика журналістського середовища: журналістські школи, спільноти, як працювати зі ЗМІ та журналістами), «Ефективний прес-реліз: як пробитися до ЗМІ» (як писати текст для ЗМІ, коментар: специфіка радіо, телебачення, інформаційних агенцій).

Детальніше про семінар можна дізнатися тут