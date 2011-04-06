В уряді перейнялися підготовкою до оздоровлення дітей влітку

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає необхідність розпочати підготовку до оздоровлення дітей у літній період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

Глава уряду зазначив, що завданням Міністерства фінансів є забезпечити фінансування проведення оздоровчої кампанії 2011 року.

За словами прем`єр-міністра, уряд узяв зобов’язання забезпечити літній відпочинок дітей на рівні, не менше 50% дітей шкільного віку. “Забезпечення виконання цього завдання передбачається також шляхом здешевлення вартості путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що цього року для відпочинку дітей у центрах “Артек” та “Молода гвардія” у державному бюджеті передбачено більше 160 млн. грн. За рахунок цих коштів планується забезпечити відпочинок близько 32 тис. дітей пільгових категорій, зокрема, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей та інших.

М.АЗАРОВ наголосив, що він ще до початку оздоровчої кампанії вимагає від відповідальних міністерств погодити систему контролю за перебігом оздоровчої кампанії. Також він повідомив, що буде продовжена робота державної атестації дитячих закладів.