Кращим вчителям-пенсіонерам в Криму виплачуватимуть по 5 тис. грн.
11:31, 06 квітня 2011Освіта
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Рішення Радміну
Рада міністрів Криму вирішила щороку виплачувати матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень педагогічним працівникам, які вийшли на пенсію, які зробили значний вклад у розвиток освіти в регіоні.
Як передає кореспондент УНІАН, положення про надання щорічної одноразової допомоги затверджене на засіданні кримського уряду 5 квітня.
Очікується, що до 1 вересня 2011 року гроші одержать 50 педагогів.
Кандидатів на отримання грошової допомоги висуватимуть колективи навчальних закладів, в яких раніше працювали вчителі, які вийшли на пенсію.
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