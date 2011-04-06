Кращим вчителям-пенсіонерам в Криму виплачуватимуть по 5 тис. грн.

Рада міністрів Криму вирішила щороку виплачувати матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень педагогічним працівникам, які вийшли на пенсію, які зробили значний вклад у розвиток освіти в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, положення про надання щорічної одноразової допомоги затверджене на засіданні кримського уряду 5 квітня.

Очікується, що до 1 вересня 2011 року гроші одержать 50 педагогів.

Кандидатів на отримання грошової допомоги висуватимуть колективи навчальних закладів, в яких раніше працювали вчителі, які вийшли на пенсію.