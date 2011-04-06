У Тернополі розпочала роботу школа писанкарства

У Тернополі напередодні Великодня розпочала роботу безкоштовна школа писанкарства «Намалюю писаночку».

Як передає кореспондент УНІАН, організувала її обласна організація «Молода Просвіта» для популяризації народних звичаїв та українського народного мистецтва.

Під час занять усі бажаючі, незалежно від віку, зможуть ознайомитись з історією, значенням та символікою української писанки, а також опанувати одну із технік розпису. Усі необхідні матеріали для роботи забезпечують організатори. Окрім цього після завершення роботи навчальних класів «Молода Просвіта» обіцяє символічні нагороди для найкращих писанкарів школи та організацію виставки їх робіт.

Школу писанкарства напередодні Великодня «Молода просвіта» організовує в Тернополі уже третій рік. Цьогоріч класи школи писанкарства діятимуть в усіх мікрорайонах міста.