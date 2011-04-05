Чому учні 11 класів замість школи відвідують репетиторів?

Профільне навчання у школі допоможе подолати бар’єр між середньою освітою та вимогами ЗНО. Учень повинен вибрати ті предмети і програми, які згодом буде здавати при вступі до університету. Такий перехід можна здійснити при умові оптимізації мережі шкіл в Україні. Це, щоправда, призведе до скорочення кількості середніх шкіл втричі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УКУ, таку думку висловив проректор з навчально-виховної роботи Українського католицького університету, начальник Львівського обласного управління освіти (2005 – 2010 рр) Павло Хобзей, коментуючи питання реформи освітнього законодавства в Україні.

За словами Павла Хобзея, трагедія сучасної школи в тому, що знання, які потрібні для вступу, учні часто отримують поза межами школи – в репетиторів. «Єдиний плюс, що вчитель став затребуваним на ринку репетиторства. Бо раніше, для підготовки до вступних іспитів у виші, за репетиторів зазвичай брали університетських викладачів. Але через відсутність профільної старшої школи, учні 11-го класу, особливо у другому семестрі, відвідують репетиторів, замість ходити до школи».

Проректор УКУ також прокоментував спробу Міністерства освіти конвертувати оцінку шкільного атестата у двохсотбальну систему: «Таким чином, міністерство нібито спонукає учнів вчити всі предмети. Однак, неможливо належно вивчити всі сімнадцять предметів шкільної програми. Більше того, в спеціалізованих школах вимоги до навчання вищі, а середня оцінка виходить нижчою, тоді як в слабших школах оцінки завищені. Внаслідок цього, відбувається девальвація оцінювання учнів, що погіршує загальну освітню ситуацію», – наголосив Павло Хобзей.