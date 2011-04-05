Рада ухвалила закон про підтримку книговидання

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 275 із 392 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом врегульовується питання щодо надання пільг по сплаті ввізного мита і ПДВ при митному оформленні обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини, що ввозяться на митну територію України.

Законом внесено зміни до пункту «о» статті 19 Закону «Про Єдиний митний тариф» шляхом викладення окремих кодів товарів та їхньго текстового опису в новій редакції.

Закон набере чинності після підписання його Президентом України з 1 січня 2012 року.