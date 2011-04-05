2 квітня участь у пробному тестуванні взяли понад 73 тис. осіб

2 квітня 2011 року відбулося пробне тестування з української мови та літератури, фізики, біології, англійської, німецької, французької, іспанської мов.

Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), для проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в різних регіонах України було створено 434 пункти тестування, залучено більше 14 тис.530 педагогічних працівників загальноосвітніх і вищих навчальних закладів.

За оперативними даними, отриманими з регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у пробному тестуванні взяли понад 73,4 тис. осіб.

УЦОЯО нагадує, що 9 квітня 2011 року відбудеться пробне тестування з математики, історії України, хімії, географії, російської мови. Про місце та час проведення пробного тестування з цих предметів абітурієнти можуть дізнатися, відкривши свої персональні сторінки, розміщені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти, де вони проходили реєстрацію.