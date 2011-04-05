2 квітня участь у пробному тестуванні взяли понад 73 тис. осіб

16:12, 05 квітня 2011
Освіта
0 0

Працювали 434 пункти тестування

2 квітня 2011 року відбулося пробне тестування з української мови та літератури, фізики, біології, англійської, німецької, французької, іспанської мов.

Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), для проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в різних регіонах України було створено 434 пункти тестування, залучено більше 14 тис.530 педагогічних працівників загальноосвітніх і вищих навчальних закладів.

За оперативними даними, отриманими з регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у пробному тестуванні взяли понад 73,4 тис. осіб.

УЦОЯО нагадує, що 9 квітня 2011 року відбудеться пробне тестування з математики, історії України, хімії, географії, російської мови. Про місце та час проведення пробного тестування з цих предметів абітурієнти можуть дізнатися, відкривши свої персональні сторінки, розміщені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти, де вони проходили реєстрацію.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter