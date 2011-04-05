В Українському Домі відбудуться міжнародні освітні виставки

7-9 квітня 2011 р. в м. Києві у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва "Український дім" (вул. Хрещатик, 2) відбудуться: щорічна Міжнародна спеціалізована виставка "Освіта та кар`єра – 2011" та виставка закордонних навчальних закладів "Освіта за кордоном". Виставки проводять Міністерство освіти і науки України, Товариство «Знання» України.

Як відзначають організатори, виставці «Освіта та кар’єра» згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України з 2009 року офіційно надано статус міжнародної виставки.

Метою її проведення є допомогти випускникам загальноосвітніх шкіл визначити шляхи здобуття вищої освіти. Відтак виставка має стати одним з найбільш ефективних засобів залучення майбутніх абітурієнтів до навчання у вищих навчальних закладах.

Виставка закордонних вищих навчальних закладів надасть можливість всім бажаючим отримати об’єктивну інформацію „з перших рук” щодо системи освіти різних країн, навчальних програм, умов вступу, фінансових вимог. У виставці візьмуть участь закордонні університети, бізнес–школи, коледжі, школи готельного господарства та туризму, середні школи, мовні школи, а також національні освітні асоціації різних країн світу.