У Києві 150 учнів та студентів отримуватимуть творчі стипендії

У столиці талановиті діти та студенти мистецьких навчальних закладів отримуватимуть творчі стипендії голови Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Так, згідно з відповідним розпорядженням Київської держадміністрації, 75 щомісячних творчих стипендій у розмірі 200 грн. кожна отримуватимуть талановиті студенти вищих навчальних закладів, які підпорядковані Головному управлінню культури.

Ще 75 щорічних творчих стипендій голови КМДА у розмірі 1 тис. грн. встановлено талановитим дітям – учням початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Головного управління культури.

Зокрема, щомісячні стипендії отримуватимуть талановиті студенти Київського інституту музики ім. Глієра, Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, Київської дитячої Академії мистецтв та Училища хореографічного мистецтва «Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря».

Стипендіатів визначатиме конкурсна комісія, яка складатиметься з членів адміністративної (вченої) ради.

Як зазначили в КМДА, творча щорічна стипендія голови Київської міської державної адміністрації призначається талановитим дітям для підтримки кращих талановитих учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Києва системи Головного управління культури (музичні школи, театральні школи, хорові школи, художні школи, школи мистецтв, Київська дитяча Академія мистецтв), які успішно навчаються, стали лауреатами міжнародних та всеукраїнських творчих конкурсів і вже здобули визнання серед мистецької громадськості міста. Творча стипендія встановлюватиметься на конкурсних засадах. До складу комісії входитимуть представники творчих спілок, видатних митців та педагогів. Очолить її начальник Головного управління культури КМДА.