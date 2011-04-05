В Одесі сталася пожежа в школі-інтернаті

В Одесі сталася пожежа у приміщенні школи-інтернату №5, під час якої рятувальники евакуювали 119 дітей.

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежа виникла 4 квітня о 16.21.

У службу «101» негайно зателефонувала директор навчального закладу. Перші підрозділи рятувальників прибули на місце події через 10 хвилин і приступили до гасіння пожежі, одночасно допомагаючи співробітникам інтернату виводити дітей з небезпечних приміщень.

Осередок пожежі знаходився на четвертому поверсі в підсобному приміщенні, горіли обшивка коридору і очеретяний дах.

О 17.36 оперативними діями співробітників МНС пожежу ліквідовано. Завдяки тому, що пожежа була виявлена вчасно, і педагогічний колектив виконав правильні дії, жертв і постраждалих вдалося уникнути.