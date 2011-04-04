Студентський союз створить юридичну клініку

Представники органів студентського самоврядування вирішили створити свою юридичну клініку, яка організовуватиме правозахисні тренінги для органів студентського самоврядування та безкоштовно надаватиме юридичну допомогу студентам, права яких порушуються у вищих навчальних закладах. Про це йшлося на міжнародної конференції “Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства”, яка проходила 1-3 квітня у Тернополі і зібрала понад 70 студентських лідерів більшості регіонів України, а також 30 представників вищих навчальних закладів та громадських організацій Німеччини та Польщі.

“Юридичні клініки, які існують на юридичних факультетах вищих навчальних закладів не здатні захистити самих студентів від свавілля адміністрації вищого навчального закладу, а діяльності існуючих громадських організацій недостатньо для того, щоб вчасно відреагувати на порушення прав усіх студентів,” – пояснив доцільність створення юридичної клініки представник голова Юридичного комітету НСС Вадим Лукашев.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного студентського союзу України, окрім правових питань, на конференції обговорили питання здоров’я молоді, ухваливши звернення до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з проханням включити до обов’язкової складової усіх навчальних програм студентам усіх курсів фізичне виховання.

“Останнім часом у багатьох вищих навчальних закладах фізичне виховання не потрапляє до навчальних планів. Окрім того, до переліку платних послуг, що можуть надаватися вищими навчальними закладами, включають плату за користування спортивними залами, спортивним інвентарем, що відлякує студентів від ведення здорового способу життя. Водночас, в Україні необхідність вдосконалення власного здоров`я досі не трансформувалося в культурну потребу, тому ситуація зі здоров’ям молоді стає критичною”, – зазначив віце-президент Національного студентського союзу Юрій Кращенко.

На конференції також йшлося про нормативно-праве забезпечення державної політики щодо студентської молоді, шляхи популяризації здорового способу життя, можливості для міжнародної співпраці органів студентського самоврядування, можливості для розвитку студентських ЗМІ та особливості молодіжної журналістики.