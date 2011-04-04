Хто очолюватиме столичний університет харчових технологій?

Колишній ректор Національного університету харчових технологій Анатолій УКРАЇНЕЦЬ заявляє, що призначення нового керівника вишу відбувається з порушенням чинного законодавства.

Про це А.УКРАЇНЕЦЬ сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: "Рейдерські захоплення в Україні - відтепер і в вищих державних навчальних закладах?".

Екс-ректор, який обіймав посаду понад 7 років, пов’язує намагання в незаконний спосіб призначити нового керівника НУХТ з досить значними активами навчального закладу, серед яких і земля в столиці, і гарні бази відпочинку як у найкращих місцях Криму, так і на Західній Україні, де оздоровлювались і студенти, і викладачі, і інші члени трудового колективу.

Так, за інформацією А.УКРАЇНЦЯ, перед виборами нового ректора йому пропонували дати згоду на передачу приватним структурам бази відпочинку “Буревісник”: “Були до мене вимоги передати – у нас прекрасний студентський табір відпочинку в Конча-Заспі “Буревісник” – хоча б частину приватним структурам. Я відмовився від цього. Напевно, це все й сталося через це...”.

А.УКРАЇНЕЦЬ повідомив, що в квітні минулого року в нього закінчився контракт з Міносвіти, згідно з яким він очолював ВНЗ. Було проведено конкурс на посаду ректора НУХТ, а в травні 2010 року рішенням трудового колективу (89,4% учасників таємного голосування) А.УКРАЇНЦЯ знову було обрано на посаду ректора НУХТ, і матеріали передані в Міносвіти для затвердження та відповідного призначення. Але вже на етапі узгодження його кандидатури як нового ректора вишу у Кабміні раптово документи були відкликані. Зразу ж після цього вийшов наказ Міносвіти про скасування оголошення про конкурс. Причиною називалось те, що не були враховані інтереси одного з бажаючих брати участь в конкурсі. За інформацією А.УКРАЇНЦЯ, йшлося про кандидата Анатолія СТОВПЧАТОГО, який подав свою заяву на конкурс вже по завершенні терміну прийому документів. Водночас МОН звернулось до Вченої ради НУХТ з проханням прийняти рішення, що вибори ректора вишу є недійсними. Однак оскільки це вправі зробити лише трудовий колектив, то було вирішено організувати переголосування за кандидатуру ректора на загальних зборах трудового колективу з внесенням до списку претендентів А.СТОВПЧАТОГО.

Але перед цими зборами А.УКРАЇНЦЯ, як він сам повідомив, запросили заїхати до міністерства, де заступник міністра Євген СУЛІМА, а потім і сам міністр Дмитро ТАБАЧНИК пропонували написати заяву “за власним бажанням” і відмовитись виконувати обов’язки ректора вишу.

За словами А.УКРАЇНЦЯ, щоб не зірвати збори, він написав цю зайву, але відразу після зборів її відкликав. “Тому що це просто тиск на мене був такий... Я просто не хотів, щоб колектив від цього постраждав”, - пояснив свої дії екс-ректор. Він додав, що до 30 серпня 2010 року був виконуючим обов’язки ректора, а після того вишу був представлений інший в.о. – Сергій ІВАНОВ. “Це проректор Авіаційного університету”, - уточнив А.УКРАЇНЕЦЬ.

Він повідомив, що в листопаді минулого року звернувся до судових органів щодо ситуації, яка склалась. “До Окружного адміністративного суду - про бездіяльність міністерства щодо невидачі наказу про результати виборів ректора НУХТ та в Шевченківський районний суд - про відновлення мене на роботі як ректора”, - сказав А.УКРАЇНЕЦЬ.

“Дуже довго відкладались ці суди, але вже відбулося засідання Окружного адмінсуду 30 числа і є постанова, в результативній частині якої зазначено: позов мій задовольнити частково – визнати протиправною бездіяльність Міністерства освіти і науки України щодо невжиття дій з розгляду рішення вищого виборного органу вищого навчального закладу, а також зобов’язати Міносвіти вжити дії щодо рішення виборного органу вишу про призначення УКРАЇНЦЯ на посаду ректора НУХТ”, - продовжив екс-ректор Університету.

Однак, тим не менш, зазначив А.УКРАЇНЕЦЬ, сьогодні, 4 квітня, мають відбутися вибори, які оголошені 25 лютого в газеті “Освіта і наука України” про повторні вибори на посаду ректора. На зустрічі з трудовим колективом його попросили взяти участь у цих виборах, але оскільки є рішення Окружного суду, то А.УКРАЇНЕЦЬ відмовився від цього перед співробітниками, пояснюючи, що “ці вибори, зрозуміло, незаконні, тому що є рішення суду, і міністерство про це знає”.

Кандидатом, як зазначив А.УКРАЇНЕЦЬ, залишився один С.ІВАНОВ.

“Це рейдерська атака забрати університет. Університет наш – швейцарський годинник, колектив прекрасний, ну, і по матеріальній базі...”, - прокоментував він.

Екс-ректор має намір надалі в судах продовжити боротьбу проти “рейдерського захоплення”. “Буду звертатися, безумовно, у вищі державні органи, Кабінет міністрів України. Але якщо нічого не буде допомагати, обов’язково піду на прийом до Президента України. Я думаю, що Віктор ФЕДОРОВИЧ повинен розібратися в цій ситуації, бо такого “беспредела” у вищій школі ще не було, і якщо розпочнеться, то це вже буде масово”, - заявив А.УКРАЇНЕЦЬ.