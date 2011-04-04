У Луганській області немає потреби в об'єднанні вишів

В управлінні освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації вважають, що система вишів на Луганщині не потребує оптимізації.

Про це на засіданні громадської ради при Луганській обласній державній адміністрації розповів заступник начальника управління освіти і науки ЛОДА Олександр ВОСТРЯКОВ, пише «Восточный Вариант». За словами О.ВОСТРЯКОВА, сьогодні в Луганській області немає причин для об`єднання вищих навчальних закладів.

«Ми вважаємо, що система вищої освіти повинна бути якісною і відповідати запитам ринку праці. Сьогодні ми не говоримо про те, що система вузів в Луганській області буде оптимізована. За нашими розрахунками, за кількістю студентів, які здобувають вищу освіту на 10 тисяч населення, Луганська область в Україні займає 10 місце, а за кількістю студентів на один виш, тобто за щільністю студентів, ми знаходимося на 2 місці в Україні. Тобто в принципі, система вишів у Луганській області - оптимальна », - розповів О.ВОСТРЯКОВ.

Нагадаємо, до кінця поточного навчального року в Україні будуть об`єднані близько 50 вузів. Як раніше повідомляв міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК об`єднання вишів - справа «добровільна». «Я думаю, що тенденції створення маленьких неякісних державних (освітніх) закладів за державні кошти ми обов`язково подолаємо ще до завершення роботи над новим законом про вищу освіту», - сказав Д.ТАБАЧНИК.