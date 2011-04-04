Чи трансформується тестування у 5-8 класах у щорічні іспити?

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО звернувся до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ з вимогою розглянути ситуацію, яка склалася з черговою новацією керівництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту із введенням підсумкового контрольного тестування для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Віце-спікер нагадав, що 16 лютого 2011 року Міносвіти видало наказ «Про проведення підсумкових контрольних робіт». Згідно з цим наказом, з 10 по 20 травня 2011 року у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів буде проведено підсумкове контрольне тестування з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України, іноземної мови та російської мови (у школах з російською мовою навчання).

Віце-спікер парламенту нагадав, що протягом останніх років тестування в кінці навчального року проходили лише учні 9-х та 11-х класів. В цьому ж році вперше для учнів не випускних класів результати тестування відобразяться на підсумкових оцінках за другий семестр і не виключено, що в майбутньому тестування може бути трансформовано в щорічні іспити. М.ТОМЕНКО наголосив, що доцільність такого нововведення гостро дискутується як самими освітянами, так і батьками та учнями, оскільки ніхто не був завчасно з початку навчального року поінформований щодо такого виду підсумкового тестування.

«Таке рішення, безсумнівно, можна позиціонувати як аферу, оскільки на початку навчального року мова про можливість таких нововведень не йшла ні з учнями, ні з батьками, ні з вчителями», - наголосив М.ТОМЕНКО. Він також підкреслив, що учням та педагогам фактично надали лише 3 місяці для підготовки. Окрім того, якщо раніше й існували іспити в 5-8 класах, то, зазвичай, їх було від сили два, тепер же мова йде про чотири.

Водночас, особливу увагу заступник голови ВР звернув на те, що, як повідомляють засоби масової інформації, орієнтовні завдання для проведення підсумкових контрольних робіт вже віддруковані в друкарні «Літера-Друк». При цьому право друку усього накладу прикладів тестових завдань було надано харківському видавництву «Ранок» для подальшого комерційного продажу. «На сьогодні склалася ситуація, коли батьки та учні просто змушені купувати дані посібники, оскільки тільки там надруковані матеріали, на основі яких, власне, і будуть проводитися дані підсумкові контрольні роботи», - підкреслив М.ТОМЕНКО. Окрім того, він зазначив, що у багатьох областях функцію централізованого продажу брошур покладено на вчителів, що є неприпустимим.

Підсумовуючи, М.ТОМЕНКО наголосив, що ситуація зі загаданими нововведеннями наштовхує не думку, що основною метою профільного міністерства була не оцінка якості знань учнів, не реформування загальної середньої освіти, а фінансово-корупційна афера з метою фактично примусового розповсюдження серед тисяч учнів 5-8 класів усієї України додаткової літератури. Він також підкреслив, що, як стверджують експерти, мова йде про можливу оборудку в кілька десятків мільйонів гривень коштів батьків учнів 5-8 класів.

Звертаючись на генерального прокурора, заступник голови ВР попросив детально вивчити ситуацію з несподіваним введенням в кінці навчального року підсумкових контрольних робіт, перевірити законність платного розповсюдження брошур з переліком тестових завдань серед учнів 5-8 класів, а також з’ясувати, на яких умовах і ким видавництво «Ранок» отримало виключне право друку даних посібників.

Окрім того, М.ТОМЕНКО звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням розібратися в ситуації, яка склалася з введенням підсумкового контрольного тестування для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів.