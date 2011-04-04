Матір, діти якої не ходили до школи, можуть посадити

У Херсоні в приміському селищі Камишани після сигналу від вчителів місцевої школи, міліція вилучила у місцевої мешканки 2 неповнолітніх дітей.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УМВС України у Херсонській області, окрім питання позбавлення матері батьківських прав, розглядається питання залучення матері-п`яниці до кримінальної відповідальності за ст. 166 КК України "Злісне невиконання обов`язків з догляду за дитиною" (ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років).

Згідно з повідомленням, діти разом з матір`ю проживали у приватному будинку, давно відключеному за борги від водо-, газо-, і електропостачання.

Діти, як з`ясувалося, ніколи не ходили до школу, хоча молодшій 8, а старшій - 13 років. Вони практично не розмовляють ані одна з одною, ані зі сторонніми людьми, не вміють читати і писати. за словами фахівців, у дітей затримка психічного розвитку є наслідком проживання з матір`ю, яка ніколи не піклувалася про своїх дітей.

У Херсонській області налічується 2879 неблагополучних сімей, в яких - 4360 дітей.