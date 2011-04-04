З підручників історії України зник розділ про «Русифікацію»

Новий підручник з історії для 11 класу повинні надрукувати лише влітку, проте вже зараз став відомий зміст одного із них під авторством Станіслава Кульчицького та Юлії Лебедєвої. Найцікавіше, що там немає розділу «Русифікація», а також скорочено до мінімуму опис боїв УПА. Про це пише Сегодня.

Найбільш суттєві зміни стосуються Великої Вітчизняної війни. Цей термін існував і в попередніх підручниках, але не використовувався для позначення всієї війни.

Так, у підручнику Станіслава Кульчицького та Юрія Шаповала 2005 року говориться лише, що термін «Велика Вітчизняна війна» був введений радянськими ідеологами, а сам розділ називався «Україна під час Другої світової війни».

У підручнику того ж Кульчицького та Лебедєвої 2011 року розділ називається «Україна в роки Другої світової війни. Велика Вітчизняна війна». А один із розділів, який у 2005-у називався «Окупація України військами Німеччини та її союзників», став називатися «Перший етап Великої Вітчизняної війни».

Також у новому підручнику автори хоча й розповідають про УПА, проте оцінок уникають.

Окрім цього, є істотна різниця в обсягах інформації про неї: у підручнику 2005-го він майже однаковий за обсягами, які відводяться для бойових дій Червоної Армії, в той час як у підручнику 2011-го війна Червоної Армії з німцями явно на першому місці, а дії УПА під час війни займають приблизно той же обсяг, що і розповідь про радянських партизанів (крім того, з’являється раніше відсутня згадка про підпільну організацію «Молода гвардія»).

Що стосується фактів про УПА, в 2005-у писалося про каральні операції німців проти неї і про 47 боїв з німцями і 54 боїв з радянськими партизанами восени 1943-го; у 2011-му повідомляється лише, що УПА вела бої на три фронти – проти радянських партизанів, німецьких гарнізонів та польської Армії Крайової.

Тема «русифікації» в підручнику 2005 року обіймає двічі по півтора сторінки (є навіть глава з назвою «Русифікація»), причому з оціночними судженнями: в оповіді про закон про освіту 1958 року, який ввів норму про вибір мови навчання батьками учнів, сама ця норма названа «демократичною» у лапках.

Усе це супроводжується міркуваннями про насильницьку русифікацію та боротьбу з нею.

У 2011-му розділ «Русифікація» відсутній, є двічі по два абзаци, які розповідають про заходи щодо посилення позицій російської мови, що здійснювалися радянською владою. Але в одному місці нового підручника старе трактування все-таки проривається: у розділі про літературу 60-х говориться, що літератори вели «боротьбу проти русифікації».

Також у підручнику 2011 з’явився один абзац про «помаранчеву революцію». Хвалебний підручник про неї був виданий у 2005-му для 5 класу, а для 11-класників усе закінчується 2002 роком. У підручнику 2011 року немає оцінок, йдеться лише про те, що Віктор Ющенко не погодився з підсумками другого туру, почалися масові протести, які назвали «помаранчевою революцією», відбувся повторний другий тур, і Ющенко став президентом.

При цьому навіть не згадується, з ким же, власне, Ющенко боровся на виборах. Закінчується підручник короткими біографіями двох останніх президентів – Ющенка і Януковича.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Дмитро Табачник повідомив, що були подані проекти підручника з історії України для 11-х класів від 5 авторських колективів. Сам міністр заявив, що не має часу брати участь у написанні підручника.

ZiK