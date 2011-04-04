Чиновників Москви відправлять на навчання в університет

Московська влада має намір розвивати управлінський потенціал держслужбовців столиці, у зв`язку в цим ухвалено рішення відправляти чиновників на навчання в Московський міський університет управління уряду Москви, повідомило РІА “Новости” джерело в міській адміністрації.

"Мер Москви Сергій Собянін підписав розпорядження "Про заходи щодо розвитку управлінського потенціалу", згідно з яким ряд чиновників відправиться на навчання у Московський міський університет управління уряду Москви", – пояснив співрозмовник агентства.

Він додав, що керівникам різних структур уряду наказано відпускати службовців на заняття.