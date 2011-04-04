Батьки учнів школи №100 Макіївки звернулися до Януковича

Батьки учнів Макіївської загальноосвітньої школи №100 просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зберегти їхню школу, в якій вчаться діти з чотирьох селищ, і не допустити її закриття.

Про це вони заявили в своєму листі, адресованому главі держави, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Батьки відзначають, що школу №100, розташовану в селищі Червоний Жовтень, місцева влада закриває «у зв`язку з економією міського бюджету». «Питання про оптимізацію мережі навчальних закладів, прогресивне за своєю суттю, на місцях застосовується формально, не враховуючи конкретні обставини та інтереси дітей. Оптимізувати бюджет міста за рахунок закриття шкіл не можна, оскільки ми втратимо більше. Закриття школи - це соціальна трагедія», - зазначають автори листа.

Вони пишуть, що в школі навчається 83 учні, будівля школи не вимагає капітального ремонту, всі системи функціонують в нормальному режимі, два роки тому всередині школи було обладнано туалет, а в 2010 році ОШ № 100 пройшла загальну атестацію на «добре».

За словами батьків, їхнім дітям пропонується перейти до шкіл №99 і №102, які розташовані в селищі Нижня Кринка. Але батьки стурбовані і пояснюють Президентові про протяжну і дуже небезпечну дорогу, якою намічається маршрут проходження можливих шкільних автобусів, де досить часто відбуваються дорожньо-транспортні події.

Також вони відзначають, що учні школи №100, які проживають в селищах Липове, Лісове і Велике Горіхове, вже зараз добираються до навчального закладу в селище Червоний Жовтень за 1,5 -3 км, якщо ж їх переведуть ще у більш віддалені школи №99 і №102, «то ці діти будуть вимушені вставати на 1-2 години раніше звичайного, тому варто задуматися над тим, як це позначиться на фізичному і психічному здоров`ї дітей».

Вони повідомляють Президенту, що школа №100, у якій навчаються їхні діти, розташована на відстані 20 км від центру міста Макіївки і, «крім школи, на території чотирьох селищ немає жодного культурно-освітнього центру», також «демографічне становище цих населених пунктів погіршиться, якщо на їх території не буде школи». Автори листа нарікають, що «фінансовий стан багатьох молодих сімей не дає можливості змінити місце проживання, отже, діти і підлітки чотирьох селищ будуть надані вулиці, яка в даний час на підростаюче покоління може згубно вплинути».

Батьки вважають, що при переведенні їхніх дітей до інших шкіл № 99 і №102 «істотно послабшає взаємозв`язок сім`ї і школи, тому що між селищем Нижня Кринка і селищем Червоний Жовтень утруднено транспортне сполучення, і батьки не завжди зможуть відвідати школу, батьківські збори, а відповідно і стежити за успішністю своїх дітей».

«Переконливо просимо Вас врахувати труднощі, які створює територіальна розкиданість мікрорайону школи №100, і не допустити її закриття. Вважаємо, що до цього питання місцеві органи підійшли формально, не вивчивши і не проаналізувавши стан справ на місці. Сподіваємося, що Ви не відмовитеся допомогти нам і нашим дітям. Наперед вдячні», - говориться в листі до В.ЯНУКОВИЧА.

Батьки учнів макіївської школи №100, передаючи копію свого листа, адресованого Президенту, повідомили кореспонденту УНІАН, що одержали поштове повідомлення про те, що їхній лист доставлений адресатові. Тепер батьки чекають реакції Президента України на їхнє звернення, тому що всі листи, надіслані ними раніше меру міста Макіївки Олександру МАЛЬЦЕВУ, начальнику управління освіти Макіївської міськради Ірині ЛЯХ, депутатам міськради не повернули представників місцевої влади обличчям до людей і не дали ніякого результату.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньої картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».

У місті Макіївці влада заявляла, що має намір закрити 8 загальноосвітніх шкіл.