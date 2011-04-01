Історики розкрили секрет перемог Гітлера

Історики розкрили справжню "секретну зброю" Адольфа Гітлера: під час Другої світової війни Третій рейх перетворював нацистських солдатів на "бойові машини" за допомогою наркотичної речовини первітін (більше відомої як "винт").

Сам під впливом цих таблеток на основі метамфетаміну німці громили Польщу, Нідерланди, Бельгію і Францію. За даними дослідження, проведеного Асоціацією німецьких лікарів, з 1939 по 1945 рік солдатам вермахту було видано близько 200 мільйонів таблеток первітіну.

Але на цьому нацисти не зупинилися. Вони також розробили стимулятор на основі первітіну і кокаїну для своїх бійців передової лінії фронту. Препарат під робочою назвою D-IX проходив випробування на в`язнях концтаборів.

Ув`язненим давали наркотик, вішали на спину 25-кілограмові рюкзаки і змушували проходити без відпочинку по 110 кілометрів, щоб перевірити, як таблетки вплинуть на людську витривалість.

"Ідея була в тому, щоб перетворити звичайних солдатів, моряків та льотчиків на роботів, наділених надлюдськими здібностями", - розповів німецький кримінолог Вольф Кемпер, автор книги про застосування наркотиків у Третьому рейху.

"Це було останньою зброєю Гітлера, щоб виграти війну, яку він вже давно програв", - вважає він.

Первітін допомагав солдатам витримувати навантаження, марш-кидки і воювати навіть у вкрай суворих умовах.

Відповідав за проект Отто Ранке, військовий лікар і директор Інституту загальної та оборонної фізіології при Академії військової медицини в Берліні. У керівництві Третього рейху не звертали уваги на "незначні" недоліки плану - багато солдатів "підсаджувалися" на таблетки і поступово перетворювалися з "суперменів" на ні на що не здатних наркоманів. І це при тому, що гітлерівська пропаганда твердила про важливість здорового способу життя й утримання від алкоголю і тютюну для збереження чистоти і сили арійської раси.

ТСН