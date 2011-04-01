У російських учнів виявили слабке знання історії країни

16:19, 01 квітня 2011
Освіта
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У Москві зібрались на з’їзд вчителі історії та суспільствознавства

Результати олімпіад школярів в Російській Федерації показують, що учні володіють слабкими знаннями з історії.

Як пишуть РИА-Новости, про це зазначив у ході Першого всеросійського з`їзду вчителів історії та суспільствознавства ректор МДУ ім. Ломоносова Віктор САДОВНИЧИЙ.

"У нас є індикатор стану справ у шкільній освіті, олімпіади виявляють проблеми. Десятки тисяч школярів практично з усіх регіонів Росії показують слабкі знання історичних фактів і невміння ними апелювати", - сказав В.САДОВНИЧИЙ.

Ректор припустив, що низький рівень знань з історії може бути з-за недостатньої кількості годин на уроках і "невідповідності методичного рівня підготовки сучасним вимогам".

На думку В.САДОВНИЧОГО, було б правильно на етапі підготовки підручника для школярів проводити обговорення також з учительською спільнотою.

"В останні роки ми зіткнулися з підручниками самої різної якості. Видавництва поспішають на книжковий ринок, не піклуючись про зміст", - сказав він.

Перший всеросійський з`їзд вчителів історії та суспільствознавства проходить протягом двох днів - 31 березня та 1 квітня - в Російській академії наук у Москві. У заході беруть участь вчителі, методисти, директори шкіл, коледжів і ліцеїв, представники органів управління освітою. На з`їзді передбачено розглянути загальний стан і перспективи шкільної історичної освіти, заслухати думку вчительської громадськості про існуючі та підготовку нових освітніх стандартів, про існуючі підручники та навчальні посібники. Організатори з`їзду - Міністерство освіти і науки РФ, Російська академія наук, Інститут загальної історії РАН, Російський державний гуманітарний університет, Всеросійська громадська організація "Асоціація вчителів історії та суспільствознавства".

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