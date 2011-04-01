Дитячі садки в Єревані стали безкоштовними
16:03, 01 квітня 2011Освіта
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Місцева влада очікує збільшення кількості малечі
Всі дитячі садки Єревану, що знаходяться під юрисдикцією столичної мерії, з 1 квітня стали безкоштовними, повідомила у п`ятницю 1 квітня прес-служба єреванської мерії.
На сьогодні дитячі садки столиці Вірменії відвідують 25,2 тисячі дітей. Згідно з підрахунками столичної адміністрації, після рішення мерії, число дітей, які відвідують дитсадки, збільшиться на 2%. За даними міністерства освіти і науки Вірменії, в Єревані діє 166 державних дитячих садів.
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