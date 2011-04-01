Відомі кияни не підтримують збільшення російськомовних шкіл

Відомі кияни не підтримують ініціативу Київської міської державної адміністрації збільшити кількість російськомовних дитсадків і шкіл у столиці.

Про це митці заявили в інтерв’ю порталу “За Київ”, повідомили УНІАН у прес-службі голови Комісії Київради з питань культури та туризму, депутата від “БЮТ-Батьківщини” Олександра БРИГИНЦЯ.

Дитячий композитор, заслужений діяч мистецтв України Алла МІГАЙ висловила думку, що русифікація шкіл та дитсадків стане кроком назад у розвитку освіти. “Якщо офіційно русифікують дитячі садки та школи - це буде крок назад. Моя позиція така, навіть у російських школах повинні вчити українську на належному рівні. А у нас у Києві і в українських школах вона вивчається недостатньо добре. До того ж я би хотіла, аби в школах викладали естетику та етику”, - сказала А.МІГАЙ.

У свою чергу, шоу-мен, телеведучий Геннадій ПОПЕНКО також зауважив, що негативно ставиться до русифікації освіти. “Якщо відбудеться черговий злам у навчанні, ми неодмінно матимемо таку когорту людей, що в своїх анкетах для вступу до ВНЗ чи на роботу буде робити 5 помилок на один рядок”, - вважає він.

Літературознавець, культуролог, завідувач відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України Тамара ГУНДОРОВА наголосила, що українська мова повинна залишатися державною. “Чиновники КМДА, діючи за принципом русифікації, підрубують ту гілку національної свідомості, на якій сидять і вони. Навіть більшість російськомовного населення у Києві уже давно обійшла нехіть до української мови та залюбки віддає своїх дітей до україномовних шкіл. Хай чиновники КМДА беруть приклад із таких людей. До того ж я як викладач стурбована станом нинішньої освіти, процес якої перетворюється на масову продукцію. Освіту треба вдосконалювати, але не шляхом русифікації”, - сказала Т.ГУНДОРОВА.

Лідер гурту Mad Heads Вадим КРАСНООКИЙ переконаний, що жителі столиці мають не дозволити міській владі русифікувати освітні заклади. “Моє ставлення до русифікації освіти, безумовно, негативне. Кияни й без того достатньо добре розуміють російську мову на вулицях. Я багато чув від киян, що вони хочуть аби їх діти розмовляли українською мовою. Але у разі русифікації освіти батькам не потрібно бути байдужими. Вони повинні займати міцну позицію – не дозволити чиновникам КМДА русифікувати освіту”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління освіти і науки КМДА Віра ГОРЮНОВА заявила, що з наступного навчального року у столиці буде більше російськомовних дитсадків і шкіл. Вона зазначила, що це пов`язано з тим, що в Києві зростає кількість батьків, які бажають, щоб їхні діти навчалися російською мовою. За даними чиновника, нині в Києві немає жодного російськомовного дитячого садка і лише 8 шкіл навчаються російською мовою.

30 березня голова Комісії Київради з питань культури та туризму О.БРИГИНЕЦЬ звернувся до голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА з вимогою пояснити, чи є заява В.ГОРЮНОВОЇ про збільшення кількості російськомовних дитячих садків і шкіл у Києві її особистою позицією, чи це стратегія КМДА.