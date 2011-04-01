Приватна україномовна школа в Канаді має державну підтримку

Роль університетів є ключовою у формуванні громадянського суспільства. Організовуючи круглі столи, обговорення, підтримуючи соціальні проекти та регіональні ініціативи, вищі навчальні заклади формують громадянське суспільство і консолідують його. Ми потребуємо незалежних університетів, які мають хороші ресурси, фонди та можливості, і котрі можуть гуртувати людей.

Про це 31 березня 2011 року заявив посол Канади в Україні Дж. Даніель Карон під час візиту до Українського католицького університету, де він прочитав лекцію для студентів про українсько-канадські взаємини.

Як повідомили УНАН у прес-службі УКУ, розповідаючи про співпрацю держави з університетами, посол зазначив, що в Канаді уряд надає фінансову підтримку університетам незалежно від форми їхньої власності: «Уряд підтримує державні та приватні виші за рахунок громадських фондів, це стосується не лише вищих навчальних закладів, але й приватних шкіл».

За словами Даніеля Карона, в Альберті є приватна україномовна школа, яка має державну підтримку. «У Квебеку приватні освітні заклади майже на 85% фінансуються від місцевого федерального уряду. Це приватні інституції, але вони отримують кошти з громадських фондів. Ми намагаємося розпізнати провідні хороші приватні навчальні заклади і всіляко підтримати їх», – сказав Дж. Даніель Карон.

На його думку, університети відіграють ключову роль у навчанні та розвитку майбутніх поколінь. Але важливо не лише вчити, але й проводити дослідницьку роботу. Звертаючись до студентів УКУ, Дж. Даніель Карон наголосив: «Молоді українці повинні їхати за кордон, навчатися, отримувати міжнародний досвід, професійні навички і повертатися в Україну, щоб будувати сильне громадянське суспільство».