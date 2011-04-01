В Україні побільшає студентів з Туркменістану

Україна пропонує Туркменістану розширення підготовки туркменських студентів в українських вищих навчальних закладах.

Як повідомляє Урядовий портал, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ на зустрічі з Президентом Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ.

За словами А.КЛЮЄВА, з кожним роком збільшується кількість студентів з Туркменістану, які навчаються у вищих навчальних закладах України. За даними Міносвіти України, станом на 1 січня 2011 р., в Україні навчається більше 4 тис. туркменських студентів.

Перший заступник Глави Уряду України відзначив, що необхідно продовжувати практику міжвузівських договорів.

Між іншим учасники зустрічі обговорили можливості для розширення культурного співробітництва. Зокрема, 10-14 квітня будуть проведені Дні культури України в Туркменістані. Українська сторона готова, відповідно до досягнутих раніше домовленостей, організувати у 2012 році проведення Днів культури Туркменістану в Україні, повідомив А.КЛЮЄВ.

Як інформують в Уряді, у рамках робочого візиту до Туркменістану 31 березня - 1 квітня делегація України на чолі з Першим віце-прем`єр-міністром бере участь у Другому засіданні спільної Міжурядової українсько-туркменської комісії з питань економічного співробітництва.