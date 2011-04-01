У Сумах студенти "змили" Табачника

У Сумах в рамках безстрокової акції протесту «Поверни собі Україну!» відбувся черговий флеш-моб, під час якого студенти місцевих навчальних закладів «змили» фотографію міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА в різнокольоровий унітаз, позначивши у такий спосіб місце для нього.

Як передає кореспондент УНІАН, близько двадцяти студентів пройшли сьогодні по вулиці Соборній в центрі міста до площі Незалежності з унітазом, вигукуючи у мегафон: «ТАБАЧНИКА - геть! Змивайте ТАБАЧНИКА в унітаз!», «Керівники держави їдять омарів, а студентам не вистачає грошей на звичайну їжу і проїзд у громадському транспорті!» та інші гасла.

При цьому вони закликали перехожих приєднатися до їхньої акції протесту.

Перед будівлею Сумської обласної держадміністрації вони кидали в принесений і встановлений тут же унітаз тютюн і недопалки цигарок, а один із учасників акції зливав в унітаз воду, символізуючи таким чином змив. Їхні дії супроводжувалися словами: «Ми зливаємо тих людей, які не поважають студентів».

Після цього дитина одного з учасників акції як «майбутній студент» разом із батьком порвала портрет чинного міністра освіти і кинула клаптики паперу в унітаз. Залишки портрета також були «змиті» водою.

В акції взяли участь студенти Сумського державного, аграрного і педагогічного університетів, Української академії банківської справи та машинобудівного коледжу.

Флеш-моб пройшов у рамках безстрокової акції протесту «Повернемо собі Україну!», під час якої щодня, починаючи з 29 березня, на вул. Соборній навпроти пам`ятника Тарасові Шевченку проходять мітинги за участю народних депутатів Олеся ДОНІЯ, Юрія ГРИМЧАКА, Михайла ВОЛИНЦЯ, Сергія ЛУЦЕНКА – брата екс-глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА, який зараз перебуває у СІЗО.

Наступна акція протесту в Сумах запланована на завтра, 1 квітня: підприємці Центрального ринку будуть пікетувати місцеве управління Пенсійного фонду.

Як повідомляв УНІАН, ще один флеш-моб пройшов у Сумах біля міської податкової інспекції як протест проти податкового тиску: учасники акції роздягнулися, віддавши «останню сорочку» символічному Миколі Азарову.