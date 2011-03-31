Шкляр пообіцяв написати роман про УПА
Якщо раніше не видадуть галичани
Автор роману «Залишинець. Чорний ворон» Василь ШКЛЯР пообіцяв прикарпатцям через п’ять років написати роман про Українську повстанську армію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це письменник повідомив на зустрічі із громадськістю в Івано-Франківську у відповідь на прохання написати роман про УПА.
На думку В.ШКЛЯРА, «такий роман (про УПА) має писати в першу чергу галичанин».
Він вважає, що галичанин «зможе ліпше передати колорит і дух» того часу, використати говірку та інші особливості краю, де діяла УПА.
За словами В.ШКЛЯРА, йому відомо, що декілька відомих письменників, вихідців з Галичини, пишуть книги на тему діяльності УПА.
«Якщо через п’ять років такого роману про УПА не буде написано галичанами, я, як буду дужий, його напишу. Я Вам це обіцяю», - наголосив письменник.