У Донецькій ОДА незадоволеним батькам радять йти до суду

У Донецькій обласній державній адміністрації порадили незадоволеним батькам учнів шкіл, що закриваються, йти до судів і там домагатися відновлення роботи навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пораду батькам учнів і учителям шкіл регіону, що закриваються, дав сьогодні заступник начальника Головного управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації Микола АРТЬОМОВ.

Так, зустрівши в холі будівлі Донецької облдержадміністрації кількох людей - представників ініціативної групи Торезької школи № 27, які прийшли з плакатами і вимогами зберегти їхній навчальний заклад, М.АРТЬОМОВ запитав їх: «Скажіть, перш ніж сюди їхати, вам пояснили ваші права, обов`язки? Закон про закриття шкіл? Вам пояснили, хто, згідно з законом про освіту, ухвалює рішення про закриття шкіл?».

У відповідь представники Тореза розповіли, що школу № 27 «фактично закрили за їхньою спиною», поставивши педагогів і батьків учнів уже перед фактом.

Тоді М.АРТЬОМОВ пояснив, що «ухвалюють рішення, згідно з законом про освіту, місцеві органи, оскільки вони фінансують школу».

«Таким чином, в даному випадку, це (фойє будівлі Донецької ОДА) - не місце для вирішення проблеми. Рішення на ці питання конкретні... Ви повинні були зайти до своїх депутатів, яких ви обирали до міськради... Батькам пораджу вирішувати питання на місці, з тими, хто ухвалював рішення про закриття», - сказав чиновник.

На заяви батьків про те, що депутати Торезької міськради усуваються і не захищають їхні права, М.АРТЬОМОВ порадив іти до суду і там відстоювати свої права.

«Якщо ви вважаєте, що порушено законодавчі права, ви можете подавати до суду. І через судові дії домагатися того, щоб школа почала працювати. Це те, що йде за законом, а все інше – будуть емоції», - заявив заступник начальника управління освіти ОДА.

Як повідомляв УНІАН, у місті Торезі Донецької області викладачі й батьки учнів загальноосвітньої школи № 27 протестують проти необґрунтованого, на їхню думку, закриття цього навчального закладу.

Офіційна причина закриття, за словами чиновників, - низька наповнюваність школи. Однак учителі підкреслюють, що це не відповідає дійсності.

У Торезькій школі № 27 - 9 класів, у яких навчаються 170 дітей. Також при навчальному закладі працює вечірня школа, де навчається 60 осіб. Крім того, третій поверх школи міська рада здає в оренду відділенню Харківського Політехнічного інституту, де навчаються 220 студентів, тобто, усього в будівлі школи навчається 450 осіб, її проектна потужність - 539 учнів, тому будівля школи заповнена на 83,5%.

За словами батьків учнів і викладачів, 28 січня 2011 року Торезька міська рада на підставі роботи тимчасової комісії ухвалила рішення про закриття школи, при цьому до складу комісії не входили ані члени батьківських комітетів, ані вчителі школи, ані представники профспілок.

Педагоги і батьки школярів даного навчального закладу вважають, що в будівлі, де розташована їхня школа, є зацікавленість деяких депутатів обласного рівня.

Довідка УНІАН. У Донецькій області у 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів буде проходити відповідно до розробленої «Регіональної дорожньої карти з оптимізації мережі бюджетних установ і видатків місцевих бюджетів на їх утримання».