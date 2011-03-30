Попова просять роз’яснити, чи школи Києва русифікуватимуть

Голова Комісії Київради з питань культури та туризму, депутат від “БЮТ-Батьківщини” Олександр БРИГИНЕЦЬ звернувся до голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА з вимогою пояснити, чи є заява начальника Головного управління освіти КМДА Віри ГОРЮНОВОЇ про збільшення російськомовних дитячих садків і шкіл у Києві її особистою позицією чи це стратегія КМДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.БРИГИНЦЯ.

„Ще наприкінці січня після засідання Громадської гуманітарної ради Києва, де прозвучала інформація, що, мовляв, у Києві лише 7 російськомовних шкіл із 500, а у 80-х роках таких шкіл було 80%, я застерігав, що КМДА готується до тотальної русифікації освіти в Києві. На жаль, тоді офіційної відповіді від КМДА не прозвучало. Саме тому вкрай важливо зараз отримати офіційну відповідь стосовно того, чи будуть школи русифікувати”, - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

На думку депутата, кияни повинні знати позицію КМДА для того, щоб мати достатньо часу, аби публічно висловити власну позицію.

„Гадаю, якщо ПОПОВ підтвердить лінію русифікації шкільництва, то обурені кияни просто зметуть нинішню київську владу”, - переконаний О.БРИГИНЕЦЬ.

“Тож поки є заяви Віри ГОРЮНОВОЇ, а нема заяв ПОПОВА, у влади є час подумати про підходи до освіти і не вступати в конфлікт із громадськістю. Ми, кияни, ще можемо пробачити підвищення тарифів, але навряд чи пробачимо наступ на духовні цінності”, - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомлялося, начальник Головного управління освіти і науки КМДА В.ГОРЮНОВА заявила, що з наступного навчального року в столиці буде більше російськомовних дитсадків і шкіл.

Вона зазначила, що це пов`язано з тим, що в Києві зростає кількість батьків, які бажають, щоб їх діти навчалися російською мовою.

"Відкриватимуться і дитячі садки російськомовні, і школи російськомовні, тому що в місті збільшується кількість бізнесу і представників інших країн, які не знають української мови, для них ми відкриваємо в першу чергу ... Ну, і для всіх, хто бажає навчатися російською мовою", - пояснила вона.

За її даними, нині в Києві немає жодного російськомовного дитячого садка і лише 8 шкіл навчаються російською мовою.