У Києві буде більше російськомовних садків і шкіл

У Києві з нового навчального року планують збільшити кількість російськомовних шкіл і російськомовних садків. Як пише "Багнет", про це під час фінального етапу першої Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури заявила начальник Головного управління освіти і науки КМДА Віра ГОРЮНОВА.

За її словами, це пов`язано з тим, що в Києві зростає кількість батьків, які бажають, щоб їхні діти навчалися російською мовою.

«Будуть відкриватися і дитячі садки російськомовні, і школи російськомовні, бо в місті збільшується кількість бізнесу, і представників інших країн, які не знають української мови. Для них ми відкриваємо в першу чергу. Ну і для всіх, хто бажає навчатися російською мовою », - пояснила В.ГОРЮНОВА.

Також вона підкреслила, що це не буде відбуватися за рахунок скорочення кількості україномовних навчальних закладів. Формувати російськомовні школи і дитячі сади будуть у відповідності з поданими заявками. Так, при україномовних дитячих садах будуть відкривати російськомовні групи.

«Якщо набирається група батьків, які хочуть проводити навчання російською мовою, відкривається група в дитячому садку. Це не означає, що ми одні будемо закривати, інші відкривати », - зазначила В.ГОРЮНОВА.

На даний момент в Києві немає жодного російськомовного дитячого садка. І всього 8 шкіл (7 тисяч дітей), які проводять навчання російською мовою, зазначила начальник Головного управління освіти і науки КМДА.

За відкриття російськомовних дитячих садків також активно виступає депутат від фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО. Він повідомив, що має намір за підтримки меценатів відкривати в столиці російськомовні дошкільні заклади. Але в КМДА зазначають, що поки істотного попиту на такі навчальні заклади немає.