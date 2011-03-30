Китай наздоганяє Америку в науці

Китай вже в 2013 році може випередити Сполучені Штати по кількості публікацій наукових робіт в авторитетних міжнародних виданнях, пише Освітній потрал з посиланням на ВВС. Такого висновку дійшло Лондонське королівське товариство - аналог академії наук Сполученого Королівства.

Вважається, що колись в Китаї були винайдені компас, порох і книгодрукування, і в цьому столітті Піднебесна знову може вийти в авангард світової науки.

Британські дослідники провели аналіз опублікованих наукових праць і виявили різке зростання числа публікацій китайських учених останнім часом. Дані засновані на статтях, обнародуваних в міжнародно визнаних наукових журналах. Список складений видавничим будинком Elsevier.

Вперше подібний аналіз наукових статей проводився в 1996 році. Тоді американські вчені опублікували 292513 наукових статей, тобто в 10 разів більше, ніж учені з Китаю.

До 2008 року ці цифри змінилися. Якщо загальне число наукових робіт, опублікованих американцями, збільшилося лише трохи - до 316317, то кількість публікацій учених з Китаю зросла в сім разів - до 184080.

Якщо ця тенденція триватиме, то по числу публікацій наукових досліджень Китай може обігнати Америку вже через два роки, відзначають експерти.

Професор сер Кріс Левелін Сміт, один з авторів аналізу Королівського товариства, говорить, що не здивований такими результатами, оскільки Китай різко збільшив фінансування своєї науки.

З 1999 року витрати на роботу науково-дослідних інститутів в КНР зростали на 20% на рік, і на сьогоднішній день досягли в сумі 100 млрд доларів. У 2006 році 1,5 млн осіб в Китаї закінчили університетську освіту з наукових спеціальностей.

Проте автори доповіді Королівського товариства підкреслюють, що кількість статей в наукових журналах не обов`язково відображає їх якість.

Традиційно вважається, що якість наукової статті виражається у тому, скільки разів на неї посилаються інші вчені в своїх публікаціях. І по цьому показнику Китай відстає від багатьох інших країн.

Найчастіше вчені посилаються на статті американських учених; на другому місці - дослідники з Великої Британії.

Доцент Ноттінгемського університету доктор Конг Као говорить, що це не дивно: у Китаї, за його словами, "мільйони аспірантів, і всі вони зобов`язані публікувати результати своїх досліджень".

"Знадобляться роки, для того, щоб якість цих робіт досягла західного рівня", - вважає британський учений.