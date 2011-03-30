"Відкритий світ" для школярів потягне на 675 млн доларів

Попередня вартість національного проекту "Відкритий світ", що передбачає запровадження в українських школах наднової системи зв’язку четвертого покоління (4G), становить 675 мільйонів доларів. Про це сьогодні заявив журналістам керівник проекту Ігор Курус. Водночас він наголосив, що це лише приблизна цифра.

"Від початку проект планувався як приватно-державний, тому ми орієнтуємося на гроші з бюджету і з кишені інвесторів. Ми вже оголосили тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) і я сподіваюся, що до кінця року матимемо бізнес-план проекту і зможемо визначити реальну його вартість", - уточнив він.

За словами І. Куруса, наразі ведуться переговори з пошуку фінансів і триває інвентаризація шкіл.

"Це досить трудомісткий процес, який займає багато часу і ресурсів. Ми хочемо отримати реальну картину того, скільки зараз в школах є доступної техніки, комунакаційного і комп`ютерного обладнання, наскільки готові учителі працювати з комп`ютером. Адже у нас 600 тисяч педагогів, яких треба навчити працювати з інтернетом і ІКТ - технологіями", - сказав керівник проекту.

Запровадити в українських школах мультимедійні уроки, забезпечити усіх школярів комп`ютерами і побудувати національну мережу 4G планують за 5 років.

"До кінця 2015 року ми охопимо усі школи без винятку і сільські - у першу чергу, тому що там якраз найбільші проблеми з освітою", - підсумував І. Курус.

Нагадаємо, публічна презентація національного проекту "Відкритий світ" відбулася 28 лютого цього року. Тоді голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів уперше розповів про те, що держава розраховує перевести усі навчальні матеріали для школярів у програму на базі 4G-мережі і таким чином заощадити 400 млн грн на виданні підручників. Проте для цього батькам необхідно буде придбати нетбуки вартістю до 2 тисяч гривень за схемою безвідсоткового кредиту.