У Міносвіти вирахували цьогорічний конкурс на бюджет

У 2011 році Міністерство освіти і науки, молоді та спорту прогнозує державне замовлення у вищих навчальних закладах близько 105 тис. місць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу моніторингу вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Микола ФОМЕНКО під час засідання круглого столу сьогодні у Києві.

“Ми прогнозуємо, що цього року державне замовлення буде на рівні близько 105 тис.”, - зазначив він, уточнивши, що на сьогодні зареєструвалися для проходження зовнішнього тестування 254 тис. абітурієнтів.

А відтак, за його словами, конкурс на бюджетну форму навчання становитиме 2,5 людини на місце.

“Те, що ми цього року дозволяємо подавати документи до п’яти навчальних закладів – у кожному до трьох напрямів підготовки чи спеціальностей, – це є демократично.

Тому що можна спробувати вступати до різних за рейтингом вишів – престижні, менш престижні – це все для людини справедливо”, - вважає представник Міносвіти.

Говорячи про ситуацію довкола найменш рейтингових, непрестижних вищих навчальних закладів, М.ФОМЕНКО навів дані, що в Україні є 33 таких ВНЗ, до кожного з яких у 2010 році виявили бажання вступати менше сотні абітурієнтів.

“Тому це є сигналом про те, що можливостей багато і вкладати гроші в освіту треба з урахуванням якості навчання і престижності вишу”, - наголосив він, нагадавши, що сьогодні в Україні діють 854 вищих навчальних закладів.

***У 2010 році для підготовки молодших спеціалістів було виділено 83,5 тис. бюджетних місць і 132 тис. місць - для бакалаврів.