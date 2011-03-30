Україна готова заснувати у Брунеї філію свого НДІ

Україна готова підготувати протокол щодо співпраці у науковій і освітній сферах з Брунеєм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи з лекцією в Університеті Брунею.

За словами глави держави, протягом одного-двох днів українська сторона готова підготувати протокол, у якому будуть визначені напрямки співробітництва в освітній, культурній, гуманітарній, а можливо, й у науково-технічній сферах.

Як приклад В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна готова заснувати у Брунеї філію свого науково-дослідного інституту, який би вивчав актуальну для тієї країни проблему підтоплення земель.

Крім того, у ході лекції Президент повідомив, що свого часу він викладав в університеті. «Багато часу я присвятив роботі завідувача кафедри Академії державного управління, де заснував одну зі спеціальностей, назва якої і зараз збереглась – «менеджмент інвестиційного проектування», - сказав він.

Крім того, зауважив В.ЯНУКОВИЧ, будучи професором цього університету, він дуже часто читав лекції студентам. «Я дуже часто читав лекції студентам і дуже рідко використовував папери», - сказав він.