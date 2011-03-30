Яким буде скорочення держзамовлення у вишах?

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки, член фракції Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ запевняє, що скорочення держзамовлення у вищих навчальних закладах не перевищить 10-12%.

Про це він заявив у ефірі радіо «Ера», повідомляє сайт радіоканалу.

«Зменшення держзамовлення буде цього року. Але воно буде адекватне кількості дітей, які подають заявки на навчання», - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.

За його словами, цього року кількість випускників шкіл становитиме 192 тисячі чоловік, тоді як минулого їх було 338 тисяч.

М.ЛУЦЬКИЙ відзначив, що таким чином цього року випускників буде на 42% менше. «Але не буде зменшення держзамовлення на 42%. Це може бути зменшення на 10-12%. Жодним чином не 42%. Це була б катастрофа», - сказав народний депутат.