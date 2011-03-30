На утримання шкіл у Торезі не вистачає 7,5 млн. грн. - мер

У Донецькій області мер міста Торез Віктор АНТОНОВ нарікає, що на утримання шкіл у нинішньому міському бюджеті не вистачає 7,5 млн. грн., і цим пояснює факт закриття цього року однією з 18 шкіл міста.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН, відповідаючи на запитання про причини закриття у Торезі загальноосвітньої школи № 27.

«Бюджет зріс, зарплата зросла. Однак у цілому, якщо нам брати і утримувати усі 18 шкіл, нам не вистачає у місті 7,5 млн. грн.», - сказав В.АНТОНОВ.

За його словами, у Торезі за останні 6 років не було закрито жодної школи, і ухвалене у січні 2011 року рішення сесії міськради про закриття школи № 27 було вимушеним і зваженим, спрямованим на економію бюджетних коштів.

«За останні 6 років ми не закрили жодної школи, ми терпіли, коли ще можна щось було… Ми терпіли, ми їх утримували. У цій школі утримання однієї дитини (обходиться в рік) - 7,7 тис. грн., а це шалені гроші, - пояснив міський голова, - Але іншого бюджету (міста) я не маю і не матиму. Я дію у рамках бюджету, тим більше місто дотаційне. Якби місто було не дотаційне, то це можна було б якось вирішувати. А місто дотаційне, ми без дотацій держави не виживемо».

В.АНТОНОВ відзначив, що потрібно змінювати формульний підхід при формуванні бюджету і, напевно, розраховувати гроші не на кожного учня, а за кількістю навчальних закладів.

«Цього року ми за січень бюджет перевиконали, у лютому – теж виконання… Ми за минулі роки за рахунок перевиконання бюджету практично всі гроші віддавали на освіту, на медицину і на комуналку, ми ж їх нікуди…. Але сьогодні немає можливості», - сказав мер. За його словами, у нинішньому році гроші від перевиконання бюджету потрібно буде спрямувати на утримання міського апарату управління. «Сьогодні за рахунок перевиконання нам треба апарат управління утримувати, вони ж тільки на перший квартал забезпечені, а потім починається голий оклад і ранг… Хто працюватиме у нас? Який поважаючий себе фахівець прийде до нас працювати? Не прийде він за такі гроші», - пояснив В.АНТОНОВ.

Відповідаючи на запитання, чому у Торезі ухвалили рішення закрити саме школу № 27, яка має добротну типову будівлю навчального закладу, розміщена практично у центрі міста, мер сказав, що не має морального права закривати інші школи, які розташовані в селищах. «Інші школи не можу закрити, вони знаходяться на шахтних селищах, шахти закрилися, і якщо ми ще звідти дітей заберемо… А у нас немає доріг, щоб дітей довести нормально, у нас немає автобусів, щоб їх довести до іншого навчального закладу», - сказав мер.

Водночас він запевнив, що ніхто з вчителів школи № 27 не залишиться без роботи, учнів переведуть до довколишніх школи, а будівля цього навчального закладу залишиться на балансі у комунальній власності міськради і її буде здано в оренду філіалу Харківського державного політехнічного інституту.

Як повідомляв УНІАН, у Торезі Донецькій області викладачі і батьки учнів загальноосвітньої школи № 27 протестують проти необґрунтованого закриття цього навчального закладу.

Офіційна причина закриття, за словами урядовців, це низька наповнюваність школи, проте вчителі підкреслюють, що це не відповідає дійсності.

У Торезькій школі № 27 - 9 класів, в яких навчаються 170 дітей, також при навчальному закладі працює вечірня школа, в якій навчаються 60 осіб. Окрім цього, третій поверх школи міська рада здає в оренду відділенню Харківського політехнічного інституту, де навчаються 220 студентів. Тобто, всього у будівлі школи навчаються 450 осіб, її проектна потужність - 539 учнів, тому будівля школи заповнена на 83,5%.

За словами батьків учнів і викладачів, 28 січня 2011 року Торезька міська рада на підставі роботи тимчасової комісії ухвалила рішення про закриття школи, при цьому до складу комісії не входили ані члени батьківських комітетів, ані вчителі школи, ані представники профспілок.

Педагоги і батьки школярів даного навчального закладу вважають, що в будівлі, в якій розміщено їх школу, є зацікавленість деяких депутатів обласного рівня.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів проходитиме згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».