Рейтинг вишів від Табачника виявився "липовим"

Представлений на сайті Міносвіти рейтинг вищих навчальних закладів світу, до якого нібито увійшли 5 українських вишів, виявився "липовим".

За даними відомства Дмитра Табачника, у незалежному рейтинги агентства РейтОР серед 500 найкращих вишів планети - Харківський національний університет, Харківський політехнічний інститут, Донецький національний технічний університет, Донецький національний університет і Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.

Утім, як виявилося, на сайті компанії РейтОР представлено лише одне дослідження глобального рейтингу ВНЗ, причому датоване воно 2009 роком. Позиції українських вузів, представлених в цьому рейтингу, повністю відповідають позиціям, названим Міносвіти.

Варто також зазначити, що, за версією РейтОР, Московський державний університет імені Ломоносова посідає 5 позицію, випереджаючи Гарвардський, Стенфордський і Кембріджський університети.

Цікаво також, що у повідомленні Міносвіти наголошується на "виконанні завдання президента". У міністерстві нагадали, що під час проведення засідання громадської гуманітарної ради в серпні минулого року Віктор Янукович поставив конкретне завдання - забезпечити входження 3-5 провідних університетів України до числа вищих навчальних закладів, визнаних у світі.

"Минуло зовсім небагато часу, але визначені президентом цілі вже виконані!", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, за останні 7 років, протягом яких "Times" складає рейтинг Топ-100 світових вузів за рівнем репутації, жоден із українських вишів не потрапив ані в першу, ані навіть у другу сотню найкращих.

ТСН