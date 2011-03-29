На хабарі затримали завідувача ПТУ Тернополя

На хабарі у розмірі півтори тисячі гривень тернопільські правоохоронці затримали завідувача філії професійно-технічного училища. За фактом вимагання та одержання хабара (ч.2 ст. 368 КК України) порушено кримінальну справу.

Як пише ZAXID.NET, у прес-службі обласної прокуратури повідомили, що завідуючий філії ПТУ, будучи посадовою особою, вимагав та отримав від приватного підприємця хабар за сприяння в укладені договору оренди нежитлового приміщення, яке перебуває на балансі навчального закладу. Вчора близько 16.00 посадовця затримали «на гарячому».