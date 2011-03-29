ЦОМ дав оцінку Концепції нового стандарту середньої освіти

Центр освітнього моніторингу вважає, що проект Концепції нової редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти потребує доопрацювання.

Про це йдеться в експертній оцінці ЦОМ, текст якої передано УНІАН.

“Експерти Центру освітнього моніторингу, проаналізувавши проект Концепції нової редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, розміщений на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в розділі «Громадське обговорення», дійшли висновку, що цей документ містить як позитивні підходи, так і вразливі положення”, - говориться у висновках ЦОМ.

Позитивним, на думку експертів, є спроба укладачів проекту сформулювати основні недоліки першої редакції освітнього стандарту, а саме: перевантаженість змісту, надмірна деталізація, незбалансованість складових базового навчального плану. При цьому одним з недоліків вони вважають відсутність розділу щодо оцінювання досягнень вимог стандарту. Пропонується, зокрема, в загальній частині чітко прописати функції Державного стандарту базової та повної школи з визначенням відповідних вимог.

Між іншим позитивним у змісті проекту спеціалісти відзначають також те, що він зорієнтований на компетентісний підхід до розроблення змісту освіти. Але, пропонуючи орієнтуватися на соціально-педагогічну модель випускника загальноосвітньої школи, укладачі цю модель навіть побіжно не окреслили у проекті. Крім того, говориться далі у висновках, у документі не розкрито позиції щодо особливостей змісту освіти у старшій школі.

Зважаючи, що у проекті Концепції задекларовано, що навчання в старшій школі планується здійснювати на двох (а не на трьох як було дотепер) рівнях, ЦОМ пропонує розглянути доцільність розроблення для старшої школи стандартів змісту освіти двох рівнів: максимального – профільного та мінімального рівня - власне стандарту.

“В цілому проект, природно, ще потребує суттєвого доопрацювання в таких напрямках:

по - перше, посилити наукову прогностичну складову щодо формування змісту освіти майбутнього покоління школярів; по - друге, структура документу дотепер ще не є цілісною, системною; по - третє, нова редакція Державного стандарту мала б не лише й не стільки обмежитися визначенням зобов’язань держави щодо створення належних умов для їх досягнення, скільки дати відповіді на питання про стратегію розвитку загальної середньої освіти у ближчій та більш віддаленій перспективі”, - говориться в експертній оцінці ЦОМ.

Крім того, зазначають експерти, у зв’язку з відмовою від реалізації моделі 12-річної школи в цілому й трирічної профільної старшої школи неминуче доведеться переструктурувати зміст освіти також на рівні основної школи.

У формалізованому вигляді всі пропозиції Центру освітнього моніторингу направлені до робочої групи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.