На Буковині заборонили збирати гроші на Останній дзвоник

У Чернівецькій області заборонено неофіційні форми святкування закінчення навчання, збір коштів на урочистості, подарунки школі і педагогічними працівникам.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Головного управління освіти та науки Чернівецької облдержадміністрації Михайло БАУЕР звернувся з листом до начальників міських і районних управлінь освіти щодо свята Останнього дзвоника у школах Буковини.

"До Головного управління освіти і науки облдержадміністрації надходять звернення громадян щодо збирання коштів в окремих навчальних закладах на проведення державної підсумкової атестації, організації випускних вечорів, подарунки школам, педагогічним працівникам тощо. Наголошуємо, що така практика кваліфікується Кримінальним кодексом України як важкий злочин, може мати негативні наслідки для осіб, що проявляють подібні ініціативи", – йдеться у листі.

Враховуючи це, М.БАУЕР своїм наказом категорично заборонив «будь-які неофіційні форми відзначення свята закінчення загальноосвітнього навчального закладу, збір коштів на урочистості, подарунки школі та педагогічним працівникам".

Також директорів шкіл області зобов’язано видати накази у своїх установах про заборону збору будь-яких коштів педагогами, а винних притягувати до дисциплінарної й адміністративної відповідальності.