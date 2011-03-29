Чому молодь боїться шлюбу?

Вісник Інституту родини та подружнього життя УКУ про причини та наслідки безшлюбного співжиття допоможе зрозуміти явище «громадянського шлюбу» та оздоровити шлюб ще у його корені.

Таку думку висловив Петро Гусак, науковий співробітник Інституту родини та подружнього життя УКУ, упорядник Вісника №6 «Безшлюбне співжиття. Причини. Наслідки. Позиція Церкви». Як повідомили УНІАН у прес-службі УКУ, в цьому збірнику вміщено дослідження працівників Інституту, які є спробою комплексної оцінки явища так званого «громадянського шлюбу».

«Чим більше молодих людей співживуть до шлюбу, тим більше пар замислюються – чи в`язати себе якимись узами шлюбу, церковного, або громадянського. Ще до одруження люди думають над процедурою розлучення, а це веде до визнання шлюбу неважним. На жаль, і у нашій Церкві, та й загалом в Україні та Європі ми маємо таку ситуацію», – вважає Петро Гусак.

За його словами, все більше людей невпевнені, що вони знайдуть любов на все життя і цим збільшується загальна зневіра. «З одного боку, вони прагнуть любові, а з іншого – бояться поразки. Власне, розуміючи цю ситуацію у нашому суспільстві, ми намагалися у Віснику якнайповніше розглянути таке явище як безшлюбне співжиття. Це допоможе уникнути подібних ситуацій у майбутньому та оздоровити шлюб».

Попри науковий акцент Вісника, він написаний доступно і зрозуміло, тому буде цікавим для широкого кола читачів. Також ця книжка стане у пригоді для тих, хто працює з молодими людьми – душпастирів, педагогів, консультантів.

У книзі зібрані шість статей сучасних науковців, в яких досліджують сучасні тенденції поширення безшлюбного співжиття, уявлення молоді про дошлюбні стосунки тощо. Тут також є документ Папської Ради у справах сім’ї «Сім’я, подружжя та «життя на віру».